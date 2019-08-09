Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi’nin makale kabul koşulları değişti.

1) Ocak 2020’de yayımlanacak 23. sayı ile birlikte her sayıda ayrı bir temaya yer verilecektir.

2) Dergiye gönderilecek makaleler o sayının temasıyla ilgili olmalıdır. İlgili olmayan makaleler kabul edilmeyecektir.

3) 03.07.2019 tarihi itibariyle, duyurulacak temalarla ilgili olmayan makaleler kabul edilmeyecektir.

4) Her sayının editöryal süreci kendi içinde ayrı takip edileceği için, yazarların makalelerini hangi sayı ve tema için gönderdiğini belirtmesi gerekmektedir.

5) Dergiye daha önce gönderilmiş olan makalelerden değerlendirme süreçleri olumlu sonuçlananlar Yaz 2019 ve Güz 2019 sayısında yayımlanacaktır.

6) Gelecek sayıların temaları yakında duyurulacaktır. Bu süre içinde makale kabul edilmeyecektir.

İlginiz için teşekkür ederiz.

İnsan ve İnsan Dergisi